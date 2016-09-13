「打斷肋骨顛倒勇」陽岱鋼今天還會上場嗎？別錯過這些精采賽事
2016/09/13 07:08
旅日好手陽岱鋼日前驚傳肋骨受傷，帶傷上陣一個月，今天日本火腿的比賽還會上場嗎？YOH桑的一舉一動都備受關注！（還是「投手」大谷翔平先發唷）
晚場中職一戰，由近況5連勝的義大犀牛新竹作客中信兄弟，雙方都由洋投先發，本週「棒球情人」高國輝挑戰最速生涯百轟，中信兄弟林智勝再1支全壘打，將和蔣智賢共寫史上第一支單季2位30轟球員的球隊。
NFL
7：10 匹茲堡鋼人VS. 華盛頓紅人（博斯）
10：20 洛杉磯公羊VS. 舊金山49人（博斯）
日職
17：00 火腿VS.歐力士（FOX體育）
中職
18：30 義大犀牛VS.中信兄弟（緯來體育）
亞洲挑戰盃
19：30 台灣VS.約旦
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