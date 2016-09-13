游泳》狂！ 「飛魚」菲爾普斯饒舌也奪金（影音）

〔體育中心／綜合報導〕美國「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）以23面金牌告別奧運，成為史上獲得最多獎牌的運動員，為生涯畫下完美句點。菲爾普斯曾透露在熱身前習慣以重節拍的饒舌樂令自己迅速進入狀況，昨日「飛魚」上節目難得開金口，饒起一段天王阿姆的成名曲《Lose Yourself》，嗨翻全場。

菲爾普斯昨日參加美國知名節目《名人對嘴生死鬥》，一身連帽T恤、準確對拍對嘴，完美演繹阿姆在電影《街頭痞子》（8 Miles）中的形象，讓飛魚擊敗John Legend、Terry Cruz等名人，成為當日比賽的冠軍。

《名人對嘴生死鬥》（Lip Sync Battle）是由傳奇饒舌歌手LL Cooj及超模Chrissy Teigen擔任主持人，每一集都會邀請兩位名人出賽，雙方挑選歌曲對嘴演繹，由現場觀眾的歡呼掌聲決定勝出的一方，深受美國觀眾歡迎。



阿姆《Lose Yourself》：