MLB》單場雙安 朗神安打排名再躍進

〔記者林柏辰／綜合報導〕鈴木一朗今日於馬林魚與勇士之戰首局、4局各揮出安打，大聯盟生涯安打數累計3024支，超越前紅雀名人堂球星布拉克（Lou Brock），獨居大聯盟第25名。

鈴木一朗雙安演出，獨居史上第25。（資料照，法新社）

鈴木一朗今日擔任先發2棒左外野手，首局便揮出右外野二壘安打，是他大聯盟第3023支安打，並靠著勇士先發佛提紐維奇（Mike Foltynewicz）暴投上到三壘，但耶利奇（Christian Yelich）遭到三振，馬林魚無功而返。

7：0落後的馬林魚在4局上展開反攻，鈴木一朗敲出1分打點安打，幫助馬林魚追到4分落後，也超越布拉克，獨居大聯盟安打數第25名。

鈴木一朗超越布拉克後，下一個目標是前雙城名人堂球星克魯（Rod Carew）的3053支安打。