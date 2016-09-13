日職》「超變革」加速 阪神鎖定陽岱鋼
2016/09/13 08:05
陽岱鋼。（資料照，特派記者郭羿婕攝）
〔記者張浩群／綜合報導〕阪神季初喊出「超變革」的口號，但是戰績卻慘不忍睹，排名一直在後段班掙扎，球團放眼季後補強，積極為明年戰力部署。據日本體育報「Sponichi Annex」報導，「台灣鬥士」陽岱鋼也是他們鎖定的補強人選之一。
金本知憲擔任阪神監督後，球隊方針偏向育成和勝利兼顧的模式，而明年有多名球員取得自由球員資格，阪神當然也不會放過，也鎖定補強糸井嘉男（歐力士）、陽岱鋼、平田良介（中日）、大島洋平（中日）等人，希望藉由他們的加盟，與陣中球星福留孝介、鳥谷敬、西岡剛等主力球員產生良好的化學反應，加快「超變革」的速度，盼明年就回到爭冠的競爭行列當中。
陽岱鋼明年將成為自由球員，不管加盟哪一隊明年身價可望再創新高，有機會挑戰突破2億日圓（約台幣6250萬）的新高身價。
相關新聞
- 日職》巨人連兩年無緣爭冠 日媒再爆找陽岱鋼當救星
- 日職》驚爆內幕 火腿刻意隱瞞陽岱鋼傷勢
- 日職》吳念庭熄火僅1保送 軟銀擊敗西武緊咬火腿
- 日職》陽岱鋼驚傳肋骨骨折 近1個月抱傷上陣
- 日職》陽岱鋼敲安 樂天逆轉拒絕橫掃
推薦新聞
-
游泳》狂！ 「飛魚」菲爾普斯饒舌也奪金（影音）2016/09/13 07:57
-
「打斷肋骨顛倒勇」陽岱鋼今天還會上場嗎？別錯過這些精采賽事2016/09/13 07:08
-
鋒砲9/18引退 陳連宏滿滿驕傲2016/09/13 06:00
-
如果沒打棒球 陳金鋒可能當「黑手」2016/09/13 06:00
-
曾經「鋒」狂 30年傳奇倒敘2016/09/13 06:00