日職》「超變革」加速 阪神鎖定陽岱鋼

陽岱鋼。（資料照，特派記者郭羿婕攝）

〔記者張浩群／綜合報導〕阪神季初喊出「超變革」的口號，但是戰績卻慘不忍睹，排名一直在後段班掙扎，球團放眼季後補強，積極為明年戰力部署。據日本體育報「Sponichi Annex」報導，「台灣鬥士」陽岱鋼也是他們鎖定的補強人選之一。

金本知憲擔任阪神監督後，球隊方針偏向育成和勝利兼顧的模式，而明年有多名球員取得自由球員資格，阪神當然也不會放過，也鎖定補強糸井嘉男（歐力士）、陽岱鋼、平田良介（中日）、大島洋平（中日）等人，希望藉由他們的加盟，與陣中球星福留孝介、鳥谷敬、西岡剛等主力球員產生良好的化學反應，加快「超變革」的速度，盼明年就回到爭冠的競爭行列當中。

陽岱鋼明年將成為自由球員，不管加盟哪一隊明年身價可望再創新高，有機會挑戰突破2億日圓（約台幣6250萬）的新高身價。