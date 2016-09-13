NBA》「魔獸」豪爾德中國行 返美後脫水住院

豪爾德。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日前「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）至中國參加活動，搭乘飛機返美後，因嚴重脫水入住醫院，所幸最新消息傳出，豪爾德並無大礙，已於稍早辦理出院。

《CBS》報導指出，豪爾德在中國時即感到不適，因17小時的長途旅行令症狀加劇，下飛機後立即接受治療。

網友在《Reddit》論壇上回應這則消息，稱豪爾德是在中國吃了「神秘食物」才導致脫水、「脫水後一樣軟」、「衛生紙」。