帕運》伊朗引進「8呎」長人 劍指坐姿男排金牌 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕里約帕運坐姿男排項目，伊朗隊一名身高8呎1吋（246公分）的長人受到大家注目。今年29歲的梅爾薩德（Morteza Mehrzad），曾經被診斷出罹患肢端肥大症（acromegaly），生長激素分泌過量，屬於內分泌失調。他在16歲時身高就來到190公分，但因為15歲時的骨盆骨折使得他的右腿停止生長，導致後來無法正常走路，得靠輪椅代步。

梅爾薩德5年前才開始接觸排球運動，今年帕運是他首度參加，坐姿排球的網高115公分對他來說完全不是問題。伊朗隊與波士尼亞隊自2000年雪梨奧運到2012年倫敦奧運，4屆都在金牌戰碰頭，其中伊朗隊贏了2000年與2008年，波士尼亞隊贏了2004年與2012年。但伊朗隊如今有梅爾薩德加入，有望挑戰本屆的金牌。

伊朗隊在本屆帕運B組第1場比賽以直落三擊敗中國隊，今天（13日）早上也以直落三擊敗同組對手、上屆金牌波士尼亞。

伊朗隊總教練雷薩耶加卡尼（Hadi Rezaeigarkani）表示：「我們還不會把所有圍繞他打造的戰術都拿出來用，必須一場一場努力，但與此同時我們也在訓練他，2年之內成為世界上最好的坐姿排球選手。他過去只被當作一個怪人，但現在他有機會成為奧運金牌選手。」



梅爾薩德。（取自里約奧運官網）

梅爾薩德殺球。（取自里約奧運官網）

伊朗隊在首場比賽擊敗中國隊，梅爾薩德與對手握手致意。（取自里約奧運官網）

伊朗隊在今天早上與波士尼亞隊交手。（取自里約奧運官網）

伊朗隊以直落三擊敗波士尼亞隊。（取自里約奧運官網）