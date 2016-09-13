MLB》傷癒復出！陳偉殷下週可望登板戰國民

陳偉殷可望下週復出。（資料照，法新社）

〔記者林柏辰／綜合報導〕根據大聯盟記者Joe Frisaro報導，因左手肘扭傷而久未出賽的陳偉殷，可能在台灣時間20日早上7：10於主場對國民之戰復出。

陳偉殷於昨日的模擬賽中丟了65球，馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly）表示：「他丟完最後一場模擬賽了，我想他已準備好回到大聯盟投球。」

馬林魚尚未正式敲定陳偉殷復出日期，但可能會取代艾修（Jake Esch）進入輪值。「如果有須要，他也可能更早復出，目前有許多時間點都需要他填補輪值，」馬丁利表示，「關於陳偉殷復出的確切日期，我們還在討論。」