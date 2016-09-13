籃球》假摔討公道？ 泰雷托維奇把年輕隊友罵哭 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕2017年歐錦男籃資格賽，俄羅斯與波士尼亞交手。比賽最後時刻，波士尼亞中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）在禁區拿球碰到馬茲戈夫（Timofey Mozgov），轉身拋投後扭傷倒地，年僅17歲的隊友穆沙（Dzanan Musa）想幫忙討公道被雙方球員擋下。後來他竟然趁防守時假摔，引來隊長泰雷托維奇（Mirza Teletovic）在暫停時間直接開罵。最後他就被罵哭。



賽後泰雷托維奇也道歉：「我很抱歉我當時如此反應，我不會為自己卸責。在籃球場上難免有激烈的對抗，甚至讓人受傷。我打從13歲起就開始效力波士尼亞國家隊至今（30歲），我從來不假摔或做出類似欺騙的行為。我一直都為波士尼亞而努力，我不想成為大家打籃球時的壞榜樣。」

穆沙（中）。（取自影片）