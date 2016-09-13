桌球》公佈結婚喜訊！ 福原愛將公開未來規劃
2016/09/13 08:40
福原愛預計將在本月21日召開記者會（圖取自網路）
〔即時新聞／綜合報導〕日本桌球女將福原愛與台灣桌球選手江宏傑日前已在東京登記結婚，據傳兩人將在年底回台灣舉行婚禮，不過對此小倆口到目前為止都沒有正式回應，有日媒表示，福原愛預計將在本月21日召開記者會，當天會公佈結婚的事情，以及未來兩人的規劃。
福原愛與江宏傑的結婚消息曝光後，不少粉絲都相當支持，也很看好這段戀情，但到目前為止小倆口都沒有正式回應，福原愛上週六有參加公開活動，但被問到婚事也只笑笑避開問題，據日媒報導，福原愛預計會在本月21日、登記結婚的東京召開記者會，當天將會公佈結婚一事，以及未來兩人的規劃。
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