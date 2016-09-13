MLB》怪物！ 雙城二壘手40轟美聯史上最多

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〔體育中心／綜合報導〕雙城重砲二壘手多齊爾（Brian Dozier）今天對老虎轟出本季第40號全壘打，隊史46年來第一人。

雙城隊上一位單季40轟打者得追溯至1970年的名人堂球星基爾布魯（Harmon Killebrew），當年他轟出41發全壘打。

多齊爾也超越洋基索里安諾（Alfonso Soriano）在2002年的39轟，成為美國聯盟史上單季最多轟的二壘手，大聯盟紀錄由1973年勇士強森（Davey Johnson）、1922年紅雀霍斯比（Rogers Hornsby）以42轟共同擁有。