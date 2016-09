MLB》怪物！ 雙城二壘手40轟美聯史上最多

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕雙城重砲二壘手多齊爾(Brian Dozier)今天對老虎轟出本季第40號全壘打,隊史46年來第一人。

雙城隊上一位單季40轟打者得追溯至1970年的名人堂球星基爾布魯(Harmon Killebrew),當年他轟出41發全壘打。

多齊爾也超越洋基索里安諾(Alfonso Soriano)在2002年的39轟,成為美國聯盟史上單季最多轟的二壘手,大聯盟紀錄由1973年勇士強森(Davey Johnson)、1922年紅雀霍斯比(Rogers Hornsby)以42轟共同擁有。