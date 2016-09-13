NBA》運動畫刊百大球員出爐 林書豪入選…遺珠名單

林書豪。（USA Today）

〔記者林柏辰／綜合報導〕運動畫刊（Sports Illustrated）今日公佈2017球季前100大球員100至51名，不過包含林書豪、「法國小跑車」帕克（Tony Parker）、「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）等球員僅入選遺珠名單，而未進入百大行列。

運動畫刊指出林書豪自從林來瘋發跡後，每個球季都持續進步，上季林書豪讓黃蜂找到沃克（Kemba Walker）以外的進攻發動機，更能在沃克休息時帶領球隊，成為黃蜂成功殺入季後賽的關鍵因子。

運動畫刊也表示由於100個名額限制，最終入選名單與遺珠其實並無太大差距；林書豪未入選不代表受到輕視，他上季總是讓球隊充滿希望，且高效表現絲毫不遜於聯盟中許多傑出球員。