MiLB》權威美媒年度評比 胡智為入選2A明星隊

2016/09/13 09:37

胡智為入選2A明星隊。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕美國媒體《棒球美國》今公布小聯盟各層級明星陣容，光芒隊2A旅美投手胡智為被選為2A明星隊先發投手，為本季驚奇畫下完美句點。

胡智為本季在2A戰績7勝8敗，142.2局被敲128安，飆出107次三振，被打擊率僅0.241，防禦率2.59更是分區的防禦率王，季中曾入選未來之星明星賽，並在登板時狂飆97英里（156公里），驚艷全場。

胡智為也擔任光芒隊季後賽首戰先發投手，總計7.2局僅被敲5安，無失分。不過，光芒2A系列賽最終以1：3被水手2A淘汰，胡智為本季的小聯盟球季宣告結束。

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