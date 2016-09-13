籃球》湖人星二代大對決！歐尼爾之子搶丰采（影音）

〔體育中心／綜合報導〕新科名人堂成員「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）日前大讚自己的2名兒子具有打NBA的資質，而週末上演了一齣有趣的湖人星二代對決戲碼，歐尼爾的大兒子夏里夫（Shareef O'Neal）遭遇湖人球星世界和平（Metta World Peace）的兒子阿泰斯特三世（Ron Artest III），夏里夫技壓阿泰斯特三世，所屬球隊也贏球。

夏里夫與阿泰斯特三世該場比賽因為都是隊上中鋒，頻頻在禁區互相較勁，阿泰斯特的防守承襲父親「傳統」，防守相當強硬，但夏里夫也展現他遠距離的投射能力，投進多顆三分彈，全場拿下18分，而阿泰斯特三世則攻下14分，夏里夫所屬球隊最終贏得勝利。而阿泰斯特的父親世界和平也全程在旁觀賽。

今年16歲的夏里夫身高約206公分，進攻可裡可外，高中還沒畢業就有許多NCAA名校如南加州大學、UCLA都打算提供獎學金給他。