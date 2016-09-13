NBA》「杜」佔「巴」巢？ KD：不覺得對不起他

勇士隊還沒換掉球場裡的2015年總冠軍看板，巴恩斯還在上面。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕杜蘭特（Kevin Durant）在今夏決定加盟勇士隊，這也使得勇士隊之前的先發小前鋒巴恩斯（Harrison Barnes）加盟小牛隊。對於佔走巴恩斯的位置，杜蘭特並不認為自己有對不起他或感到愧疚。

日前，杜蘭特回到母校德州大學參加活動，在與小朋友的互動時，有位10歲的孩子問杜蘭特：「你擠掉巴恩斯的先發位置，你覺得他會怎麼想？」杜蘭特回答：「我認為他得到9500萬美元的合約。」

在接受《休士頓紀事報》採訪時，杜蘭特承認加盟勇士隊會讓他面對非常多質疑與批評：「這是我認為自己必須要去面對的事。」