MLB》季末「無生還」? 南韓大魔神列每日觀察名單
2016/09/13 10:44
吳昇桓因為腹股溝傷勢被列入球團每日觀察名單。（美聯社）
〔記者張浩群／綜合報導〕紅雀韓籍強力終結者「大魔神」吳昇桓耐操又好用，本季出賽場次和投球局數都名列前茅，不過今天驚傳吳昇桓因為腹股溝舊傷復發，被球團列進每日觀察名單，紅雀正值爭奪外卡門票的重要時刻，這消息無疑是一大打擊。
吳昇桓本季6月底因中季表現出色轉任終結者，20次救援機會拿下17次救援點，防禦率只有1.87，出賽70場位居全聯盟第三，而97K則居國聯牛棚投手之冠，吳昇桓今年出賽頻率超高，有望打破前輩金炳賢2001年所保持的78場的亞洲紀錄。
但未料今天卻傳出吳昇桓的腹股溝舊傷復發，被列進每日觀察名單，可能將缺席對戰小熊的三連戰，紅雀傾向由席格瑞斯特（Kevin Siegrist）來代班終結者的位置。
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