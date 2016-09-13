NFL》空幹超過3下 鋼人明星達陣後苦吞犯規（影音）

Don't stop 'til you get enough, @AntonioBrown84. #Steelers #PITvsWAS pic.twitter.com/hpccvmuWrZ — Stephen Nelson （@Stephen__Nelson） 2016年9月13日

〔記者林柏辰／綜合報導〕今日匹茲堡鋼人以38：16擊敗華盛頓紅人，鋼人明星接球員布朗（Antonio Brown）推進126碼、2次接球達陣，表現突出；不過也因慶祝動作太張狂吃了一次個人犯規。

第三節開始，鋼人四分衛羅素里斯伯格（Ben Roethlisberger）與布朗上演26碼長傳達陣拉開比數，布朗起身後興奮的抖動下體慶祝。不過此舉因充滿「性暗示」，抖動3次以上被NFL定義為過度慶祝，一旁的裁判也立刻丟旗賞了布朗一個犯規。

布朗慶祝達陣，空幹遭判犯規。（取自運動畫刊）

瑕不掩瑜，這記達陣還是讓羅素里斯伯格以275記達陣並列史上第12名，布朗則完成第26次單場100碼以上接球，獨居鋼人隊史第2名。