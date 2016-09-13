帕運》埃及無臂選手 以嘴持拍打桌球終如願參賽 （影音）
2016/09/13 11:16
〔體育中心／綜合報導〕2016年里約帕運桌球項目，出現一位引人注目的選手，來自埃及的哈馬多（Ibrahim Hamadtou）。雖然他在男單第6級敗給同組的2名對手無緣晉級，但他是世界上唯一用嘴巴咬住球拍打桌球的選手。
10歲時，哈馬多因為一場火車意外失去雙臂，但是這並沒有消減他對桌球的喜愛。在嘗試過各種辦法後，他最後發現自己可以用嘴巴持拍繼續打桌球。
2011年的非洲殘疾人桌球錦標賽中，他獲得男子單打亞軍，這樣的表現也感動了國際桌總主席沙拉拉（Adham Sharara）。2014年的日本桌球世錦賽，他受邀作為嘉賓參加表演，也曾經與馬龍等中國桌球名將打過友誼賽。哈馬多也曾表示：「我希望我的表現能讓大家相信，天下無難事，只怕有心人。」
哈馬多如願參加帕運。（資料照，法新社）
影音：哈馬多在帕運的比賽片段
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