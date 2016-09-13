帕運》台灣首面獎牌出爐！林資惠健力摘銅

健力女將林資惠今天在里約帕運賽事拿下銅牌，這也是台灣隊本次賽事的首面獎牌。（中央社）

〔體育中心／綜合報導〕帕運首面獎牌出爐！台灣隊女將林資惠今天在里約帕運健力女子79公斤級賽事摘銅，這也是台灣隊本次帕運的首面獎牌。

兩屆帕運金牌、上屆倫敦帕運銅牌得主林資惠，今天在里約帕運健力女子79公斤級賽事，首次試舉121公斤失格，第二次挑戰125公斤成功，前兩舉完後排名第4，在最後一舉成功舉起131公斤的成績，加上墨西哥女將試舉132公斤失敗，林資惠確定拿下銅牌，也替台灣拿下里約帕運的首面獎牌。

林資惠（前左）在里約帕運健力女子79公斤級賽事，成功舉起131公斤勇奪銅牌，賽後教育部體育署副署長王水文（後左3）送上總統蔡英文賀電並與台灣隊加油團合影。（中央社）