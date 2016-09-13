北卡性別歧視惹議 NCAA喊停不辦了！
2016/09/13 12:41
黃蜂隊曾公開反對北卡州新法。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕美國北卡州3月通過一項性別歧視法案，位於北卡的夏洛特原本明年將主辦NBA明星賽，因北卡拒絕修法，NBA官方撤銷明星賽主辦權，議題持續延燒，全美大學體育聯盟（NCAA）也跟進，宣布2016-17學年度7項錦標賽事移地舉辦。
《USA Today Sports》報導指出，NCAA引用「限制民權保護的州法」為例，強調聯盟舉辦的所有賽事應符合、宣揚「包容全體大學運動員、教練、行政人員與球迷」，做出更改比賽的決定是因「北卡州的律法涉及民權保護問題。」
NCAA主席Mark Emmert在聲明中強調，「公平性對學生參與運動非常重要，我們有義務提供尊重與包容並容價值的比賽，盡全力令每個學生運動員與球迷有最佳的參與感。」
相關新聞
- NBA》魏德自爆怪癖：只有詹皇能幫我點餐
- NBA》「杜」佔「巴」巢？ KD：不覺得對不起他
- NBA》運動畫刊百大球員出爐 林書豪入選…遺珠名單
- NBA》玫瑰瞳鈴眼！羅斯性侵案牽扯「小老大」
- NBA》「魔獸」豪爾德中國行 返美後脫水住院
推薦新聞
-
MLB》超神奇！ 巨人竟抓到4人出局（影音）2016/09/13 14:37
-
帕運》台灣首面獎牌出爐！林資惠健力摘銅2016/09/13 11:16
-
NBA》魏德自爆怪癖：只有詹皇能幫我點餐2016/09/13 10:44
-
MLB》季末「無生還」? 南韓大魔神列每日觀察名單2016/09/13 10:44
-
NBA》「杜」佔「巴」巢？ KD：不覺得對不起他2016/09/13 10:35