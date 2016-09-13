北卡性別歧視惹議 NCAA喊停不辦了！

黃蜂隊曾公開反對北卡州新法。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美國北卡州3月通過一項性別歧視法案，位於北卡的夏洛特原本明年將主辦NBA明星賽，因北卡拒絕修法，NBA官方撤銷明星賽主辦權，議題持續延燒，全美大學體育聯盟（NCAA）也跟進，宣布2016-17學年度7項錦標賽事移地舉辦。

《USA Today Sports》報導指出，NCAA引用「限制民權保護的州法」為例，強調聯盟舉辦的所有賽事應符合、宣揚「包容全體大學運動員、教練、行政人員與球迷」，做出更改比賽的決定是因「北卡州的律法涉及民權保護問題。」

NCAA主席Mark Emmert在聲明中強調，「公平性對學生參與運動非常重要，我們有義務提供尊重與包容並容價值的比賽，盡全力令每個學生運動員與球迷有最佳的參與感。」