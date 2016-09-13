射破單局全國紀錄 譚雅婷火力全開出征年終賽

譚雅婷在全國理事長盃排名賽單局射出348分，打破自己保持的全國紀錄。（記者林宗偉攝）

〔記者林宗偉／桃園報導〕甫在里約奧運奪銅的「台灣箭后」譚雅婷，105年全國理事長盃排名賽又射出單局348分的新紀錄，她今個人賽雖然僅摘銅，但接下來將與另名奧運國手魏均珩一同出征世界大獎賽年終賽，厲害的是，譚雅婷的積分是各國選手中最高，為台將參賽寫下新里程碑。

譚雅婷今年5月世界大獎賽哥倫比亞站射出單局346分的好成績，才打破自己2014年世錦賽國手選拔賽寫下的單局344分紀錄，相隔不到5個月，她又創新猷，就連教練倪大智都又驚又喜地說：「真的不容易，原本的紀錄都還在送審，結果雅婷又破紀錄了。」

射手們如想參加世界大獎賽年終賽，得在上海、哥倫比亞、土耳其三站年度賽事取得積分前8名，台灣首位參賽的是2012年的林佳恩，去年則由女將雷千瑩出征，並奪下銅牌。

今年9月24日在丹麥舉行的年終賽，譚雅婷以積分57分名列頭號種子，南韓崔美善50分居次；台將魏均珩則以35分排在南韓具本粲、美國艾利森（Brady Ellison）後頭，成為寶島首名進軍年終賽的男子選手。

譚雅婷在全國理事長盃女子反曲弓個人賽摘銅。（記者林宗偉攝）