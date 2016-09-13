亞洲盃》首場成人賽一鳴驚人 18歲小將李金糖射金

竹教大新鮮人在亞洲盃一鳴驚人，在自己的首場成人國際賽就拿下金牌。（記者林宗偉攝）

〔記者林宗偉／桃園報導〕2016年亞洲盃射箭賽今畫下休止符，台灣獎牌數拉尾盤再取得1金1銀3銅，其中男子反曲弓李金糖、王厚傑各自摘下金、銅牌，女子反曲弓吳佳鴻與林昱萱也收穫1銀1銅，加上混雙黎萬康/林昱萱摘銅，台將本屆累計共取得3金4銀4銅。

男子反曲弓賽，台將李金糖在金牌戰與頭號種子泰國塔翁（Witthaya Thamwong）狹路相逢，前3局兩人戰成平手，不過李金糖關鍵時刻28：26、29：24力壓對手，精采地以局點7：3拿下勝利。

竹教大新鮮人在亞洲盃一鳴驚人，在自己的首場成人國際賽就拿下金牌。（記者林宗偉攝）

今年剛成為竹教大新鮮人李金糖，本次參加亞洲盃就是自己的首場成人國際賽，結果一鳴驚人，他笑說：「其實賽前沒有預設目標，但拿金牌沒有很意外，因為我今天對抗賽狀況就很好。」

吳佳鴻則在金牌戰以0：6敗給印度芭格特（Ankita Bhagat），她無奈表示，可能是前幾天狀況沒很好，上場緊張造成身體有些僵硬，雖然「銀」恨，她表示賽後就會讓心情一切歸零，畢竟比賽結果好或不好都能吸取經驗。

中華大學吳佳鴻（左）代表台灣在亞洲盃女子反曲弓摘銀。（記者林宗偉攝）

亞洲盃混雙賽，台將黎萬康（右）/林昱萱拿下銅牌。（記者林宗偉攝）