NBA》不計「胯下之辱」 魯帥邀艾佛森加入騎士（影音）
2016/09/13 13:32
〔體育中心／綜合報導〕騎士主帥泰倫魯（Tyronn Lue）上季跌破眾人眼鏡，以菜鳥教練之姿奪下隊史首冠，成績亮眼，但魯帥球員時期成績並不亮眼，曾遭「戰神」艾佛森（Allen Iverson）戲耍，留下「跨下之Lue」的歷史鏡頭，不過魯帥絲毫不介意，受訪時力邀戰神加入教練團。
泰倫魯曾提到遭艾佛森晃倒令他意外成名，雖然年輕時曾記恨，但兩人逐漸熟悉後結為好友，艾佛森也在名人堂演講時特別向魯帥致意，足見好交情。
相關新聞
- 北卡性別歧視惹議 NCAA喊停不辦了！
- NBA》魏德自爆怪癖：只有詹皇能幫我點餐
- NBA》「杜」佔「巴」巢？ KD：不覺得對不起他
- NBA》運動畫刊百大球員出爐 林書豪入選…遺珠名單
- NBA》玫瑰瞳鈴眼！羅斯性侵案牽扯「小老大」
推薦新聞
-
MLB》超神奇！ 巨人竟抓到4人出局（影音）2016/09/13 14:37
-
NBA》不計「胯下之辱」 魯帥邀艾佛森加入騎士（影音）2016/09/13 13:32
-
NBA》魏德自爆怪癖：只有詹皇能幫我點餐2016/09/13 10:44
-
NBA》「杜」佔「巴」巢？ KD：不覺得對不起他2016/09/13 10:35
-
MLB》猛打賞演出 朗神安打排名再躍進2016/09/13 10:30