NBA》不計「胯下之辱」 魯帥邀艾佛森加入騎士（影音）



〔體育中心／綜合報導〕騎士主帥泰倫魯（Tyronn Lue）上季跌破眾人眼鏡，以菜鳥教練之姿奪下隊史首冠，成績亮眼，但魯帥球員時期成績並不亮眼，曾遭「戰神」艾佛森（Allen Iverson）戲耍，留下「跨下之Lue」的歷史鏡頭，不過魯帥絲毫不介意，受訪時力邀戰神加入教練團。

泰倫魯曾提到遭艾佛森晃倒令他意外成名，雖然年輕時曾記恨，但兩人逐漸熟悉後結為好友，艾佛森也在名人堂演講時特別向魯帥致意，足見好交情。