MLB》蛋蛋的哀傷！勇士狀元超扯傷退（影音）
2016/09/13 13:52
Huddy suspects this errant throw by Flowers is why Beckham has replaced Dansby at SS in the 5th. pic.twitter.com/UiIR4uzo1i— FOX Sports Southeast （@FOXSportsSE） 2016年9月13日
〔體育中心／綜合報導〕在球場上真的一刻都不能鬆懈。勇士2015選秀狀元史旺森（Dansby Swanson）今天在5局換場站在投手丘後方與隊友聊天，未料投捕在練投時，捕手弗勞爾斯（Tyler Flowers）回傳球卻誤砸到史旺森的鼠蹊部，他也因此被換下場，賽後被球團列進每日觀察名單。
勇士球團賽後表示，史旺森的傷勢為鼠蹊部挫傷，先放進「Day-to-day」觀察，此役他只打了1個打席就退場，他在3局下擊出1支帶有1分打點的高飛犧牲打。史旺森在2015選秀會首輪第一順位被響尾蛇選中，但休季期間因米勒（Shelby Miller）交易案被送至勇士，8月中旬首度升上大聯盟，出賽21場敲22安，貢獻2轟、9打點，打擊率3成01。
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