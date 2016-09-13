MLB》超神奇！ 巨人竟抓到4人出局（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕巨人與教士之戰今出現一幕有趣畫面，教士隊在2出局、一三壘有人發動雙盜壘，未料跑向的二壘跑者先被捕手波西（Buster Posey）阻殺，然後巨人游擊克勞佛（Brandon Crawford）再傳回本壘又抓到從三壘回本壘的跑者，教士在2出局雙雙被裁判判定「出局」，形同另類的4人出局。