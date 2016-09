MLB》超神奇！ 巨人竟抓到4人出局（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕巨人與教士之戰今出現一幕有趣畫面,教士隊在2出局、一三壘有人發動雙盜壘,未料跑向的二壘跑者先被捕手波西(Buster Posey)阻殺,然後巨人游擊克勞佛(Brandon Crawford)再傳回本壘又抓到從三壘回本壘的跑者,教士在2出局雙雙被裁判判定「出局」,形同另類的4人出局。