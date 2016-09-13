SBL》「喜樂弟」包提傑2年約情定富邦勇士 目標直指總冠軍
2016/09/13 16:05
包提傑加盟富邦勇士。（球團提供）
〔記者林岳甫／綜合報導〕華裔中鋒包喜樂的弟弟包提傑，今日確定與富邦勇士簽下2年合約，勇士陣容經由積極補強後，新球季唯一目標就是闖進總冠軍戰，力拚隊史首座冠軍。
204公分的包提傑8月中回台灣展開一連串的試訓，曾到裕隆與璞園進行練球，上週已經確定加盟富邦勇士，今日雙方正式簽下合約，新賽季球隊將擁有滿額的華裔球員，包括上季表現出色的林書緯。
富邦勇士今年夏天動作不斷，從蔡文誠、洪志善、張伯維、宋宇軒後，8月初又祭出兩位潛力新星換來「台灣噴射機」張宗憲，如今再次補進身高優勢的包提傑，面對陣容如此大肆補強，總教練顏行書目標就是在新球季的例行賽爭取最佳名次，最後當然就是揮軍總冠軍戰。
包提傑加盟富邦勇士。（球團提供）
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