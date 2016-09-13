胡金龍誇口2020進軍奧運 但他要打的是高爾夫...
2016/09/13 16:56
胡金龍透露挑戰2020東京奧運高爾夫。（資料照，記者陳志曲攝）
〔即時新聞／綜合報導〕中華職棒球員工會理事長、義大犀牛隊球員胡金龍，除了棒球技術精湛外，高爾夫球技也被公認有職業水準。現在他更誇下海口說，已經和高國輝約好2020進軍東京奧運，只是他要打的不是棒球，而是高爾夫。
胡金龍棒球生涯精彩豐富，不但曾登上大聯盟並擔任主戰選手外，也打過亞運、經典賽等國家重要賽事，唯一沒有參與到的正是奧運。根據《中國時報》報導，今年32歲的胡金龍仍有奧運夢，但他不是要去打棒球。
胡金龍表示，他已經和高國輝約定好，2020要一起參加東京奧運，不過高國輝是要去打棒球，而他是要去打高爾夫。
胡金龍父親胡東樟為高爾夫球教練，但他自己則是在旅美期間才開始接觸高爾夫，曾在2012年參加新墨西哥高爾夫公開賽，最終遭到淘汰。
胡金龍上一次代表台灣出戰國際賽是6年前的2010中國廣州亞運，已慢慢淡出國家隊行列。但他現在以球員工會會長身分替球員爭取權益，深獲不少球迷支持。
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