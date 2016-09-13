MLB》黑人在大聯盟禁聲？金鶯瓊斯：棒球是白人運動
2016/09/13 17:57
作為大聯盟的非裔美籍指標球星，瓊斯盼能在球場為黑人發聲。（USA Today）
〔體育中心／綜合報導〕NFL球員卡佩尼克（Colin Kaepernick）日前為抗議黑人在美國屢遭歧視，賽前唱國歌時故意坐在位子上抗議，引發美國社會議論紛紛，球季開打一週以來卡佩尼克獲許多球員聲援，在賽前唱國歌時以「不起立」的方式向美國社會表達無聲的抗議。
大聯盟金鶯隊球星瓊斯（Adam Jones）最近受訪時也談到種族議題，他直言運動員發表社會議題普遍不受到外界歡迎，更點出大聯盟至今還沒有球員站出來為黑人發聲是因為「棒球就是白人的運動」。
根據統計，NBA中有高達72％的球員是非裔美籍，NFL也有多達68％，但大聯盟卻僅有8％的球員為黑人。
「過去已有2次罷工針對我們，所以你最好保護好自己的飯碗，」瓊斯說，「你不可能把黑人趕出美式足球，但在棒球他們並不需要我們，因為這就是白人的運動。」
對於卡佩尼克的訴求，瓊斯相當能夠體會，他認為卡佩尼克的行為並沒有不尊重國家，也沒有不尊重美軍與廣大的美國人，「我曾看到有人用黑鬼（Nigger）羞辱卡佩尼克，就因為我們是非裔美籍，所以經常遭到嘲諷，並受到不平等的對待。」他說。
瓊斯希望運動員在發表社會相關議題時能被大眾接受，他說：「根據美國憲法第一修正案，我們每個人都有言論自由，我們應該要是自由的，但每次談到『顏色』問題時，往往都沒獲得解答，這真是糟透了。」
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