帕運》視障T13級1500米 前4名比奧運金牌還要快！
2016/09/13 17:39
帕運男子1500公尺視障T13級比賽中，阿爾及利亞選手巴卡（左2）奪下金牌。衣索比亞選手狄米斯（左1）摘銀。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕巴西帕運賽事如火如荼進行中，昨（12）日舉行的男子1500公尺視障T13級比賽中，奪下金牌的阿爾及利亞選手巴卡（Abdellatif Baka）不僅刷新世界紀錄，前4名選手跑得比巴西奧運1500公尺的金牌還要快！
帕運田徑賽視覺障礙等級分為3級，為T11全盲、T12和T13，T13級是視覺障礙中最輕的一級。昨日1500公尺視障T13級決賽中，前4名選手跑得比應屆奧運1500公尺金牌、美國選手森特羅維茲（Matthew Centrowitz）還要快，其以3分50秒奪下金牌。
帕運中，巴卡以3分48.29秒奪金，衣索比亞選手狄米斯（Tamiru Demisse）以3分48.59秒摘銀，銅牌肯亞選手基瓦爾（Henry Kirwa）跑出3分49.59秒，第4名為阿爾及利亞選手巴卡（Fouad Baka），成績3分49.84秒。
奪金後，巴卡表示，「這塊金牌得來不易」，他為此不停地努力，「這對我來說，非常、非常難」。
事實上，本屆奧運森特羅維茲以3分50秒奪下金牌，是自1932年以來，該項賽事最慢的金牌成績。
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