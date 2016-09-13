NBA》前76人中鋒對女友施暴被移送法辦

〔體育中心／綜合報導〕前76人中鋒戴倫伯（Samuel Dalembert）今日涉嫌對女友和其家人施暴，遭到警方逮捕，目前已被釋放，但接下來將面臨2起罪名。

博卡拉頓警方表示，昨晚接獲報案，抵達現場時戴倫波女友一開始聲稱沒事，但後來表親透露她想帶2個孩子離開奧蘭多一事被發現，引起戴倫波不悅，隨即被戴倫波推倒施暴，雖力圖阻止仍不能如願，最後戴倫波依2項罪名遭到逮捕，目前已從監獄獲釋。

戴倫波2001年選秀被76人選中，一打就是10年，後期在NBA輾轉國王、火箭、公鹿、小牛、尼克多隊，生涯留下場均7.7分、7.8籃板和1.7阻攻。去年投往中國CBA山西汾酒暴龍。

前76人中鋒戴倫伯。（美聯社）