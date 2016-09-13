NBA》前76人中鋒對女友施暴被移送法辦
2016/09/13 17:47
〔體育中心／綜合報導〕前76人中鋒戴倫伯（Samuel Dalembert）今日涉嫌對女友和其家人施暴，遭到警方逮捕，目前已被釋放，但接下來將面臨2起罪名。
博卡拉頓警方表示，昨晚接獲報案，抵達現場時戴倫波女友一開始聲稱沒事，但後來表親透露她想帶2個孩子離開奧蘭多一事被發現，引起戴倫波不悅，隨即被戴倫波推倒施暴，雖力圖阻止仍不能如願，最後戴倫波依2項罪名遭到逮捕，目前已從監獄獲釋。
戴倫波2001年選秀被76人選中，一打就是10年，後期在NBA輾轉國王、火箭、公鹿、小牛、尼克多隊，生涯留下場均7.7分、7.8籃板和1.7阻攻。去年投往中國CBA山西汾酒暴龍。
前76人中鋒戴倫伯。（美聯社）
相關新聞
- NBA》不計「胯下之辱」 魯帥邀艾佛森加入騎士（影音）
- 北卡性別歧視惹議 NCAA喊停不辦了！
- NBA》魏德自爆怪癖：只有詹皇能幫我點餐
- NBA》「杜」佔「巴」巢？ KD：不覺得對不起他
- NBA》運動畫刊百大球員出爐 林書豪入選…遺珠名單
推薦新聞
-
田徑》蔡辰威請辭田協理事長 林鴻道籲全力慰留2016/09/13 18:58
-
中職》李宗賢傷後首度練打 預定下週復出2016/09/13 18:36
-
日職》大谷翔平飆164公里火球 再度刷新日本紀錄（影音）2016/09/13 17:57
-
富邦LPGA台灣錦標賽》球后高寶璟拚衛冕 迎戰台將龔怡萍、曾雅妮2016/09/13 17:19
-
MLB》超神奇！ 巨人竟抓到4人出局（影音）2016/09/13 14:37