富邦LPGA台灣錦標賽》球后高寶璟拚衛冕 迎戰台將龔怡萍、曾雅妮
2016/09/13 17:19
台灣高球界一年一度的盛事，富邦LPGA台灣錦標賽今年將於10月6日至9日在新北市美麗華高爾夫鄉村俱樂部點燃戰火（記者林岳甫攝）
〔記者林岳甫／台北報導〕台灣高球界一年一度的盛事，富邦LPGA台灣錦標賽今年將於10月6日至9日在新北市美麗華高爾夫鄉村俱樂部點燃戰火，世界球后高寶璟將前來尋求衛冕，我國選手則有里約奧運國手龔怡萍、名將曾雅妮、旅日好手姚宣榆，眾女將齊角逐總獎金高達200萬美元的國際大賽。
連續6年舉辦的台灣LPGA錦標賽，今年是富邦金控連3年冠名贊助，本屆共有81位選手前來參戰，包括在里約摘銀的高寶璟，她去年摘下后冠，今年當然就是要來尋求衛冕，還有在奧運奪銅的中國一姊馮姍姍。
6月贏得高球大滿貫賽事之一LPGA錦標賽的18歲加拿大好手韓德森（Brooke Henderson），美國公開賽冠軍蘭恩（Brittany Lang）及在台灣擁有大批粉絲的南韓好手崔羅蓮都將來台競逐冠軍。
台灣選手除了龔怡萍、曾雅妮、姚宣榆，還有陳依妏、林子麒、程思嘉、陳宇茹、張瑄屏、葉欣寧、陳子涵、徐薇淩、陳孟竺、郭艾榛、梁宜羚等，共20位好手都期待在地主優勢的幫助下，揮出漂亮成績。
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