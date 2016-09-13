打斷手骨顛倒勇 薛思漢備戰沙運

來義高中3年級的薛思漢，在車禍後重現找回練拳的熱情，獲選為國手後積極備戰沙運。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／屏東報導〕來義高中高3學生薛思漢，曾在2年前世界業餘泰拳錦標賽拿下銅牌，沒想到返國後竟因酒駕自摔造成下顎骨折，休學1年的薛思漢，在教練葉品程鼓勵下走出低潮並潛心練拳，今年7月薛思漢重返國際舞臺，不僅在東亞泰拳錦標賽奪得銀牌，更獲選為國手，將代表台灣參加9月底登場的亞洲沙灘運動會泰拳項目。

來義高中3年級的薛思漢，在車禍後重現找回練拳的熱情，獲選為國手後積極備戰沙運。（記者邱芷柔攝）

薛思漢說，一場車禍讓他差點斷送自己的運動生涯，當時下顎骨折一度想要放棄，但他想起為了打敗對手而努力的訓練過程，與打贏後的成就感，就讓他無法放棄最愛的拳擊運動，他還記得車禍後復出的第一場比賽被打的超慘，回去他也告訴自己要加緊練習追回進度，當然他也不敢再酒駕了！

教練葉品程說，薛思漢的父親因病去世，母親與新歡同住，從小薛思漢就是在隔代教養的家庭裡長大，家庭經濟相當弱勢，也因此薛思漢有了叛逆的彷徨時期，國中開始打拳後，家人很反對，擔心他學了拳擊會到外面惹事生非，也憂心拳擊比賽會讓他受傷，但薛思漢不願放棄，短短幾年就拿下全國性的拳擊、散打與泰拳競賽金牌，國際賽中也常能看見他的亮眼表現。

今年亞洲沙灘運動會將在越南舉行，來義高中培訓的泰拳好手薛思漢、潘婷瑋及彭偉傑都將代表台灣參賽，被視為台灣奪牌強將的薛思漢，正積極備戰，166公分的身高，要從目前52公斤減重至48公斤，薛思漢笑著說，現在就照3餐練習，每天練6個小時以上，除了清淡飲食還會搭配穿雨衣跑步來減重，雖然很辛苦，但打拳是他覺得最快樂的事！