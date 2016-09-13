歐冠》凌晨開戰 大巴黎強碰兵工廠、巴塞完全體登場

〔體育中心／綜合報導〕2016-17年歐洲冠軍聯賽小組賽明凌晨登場，分組賽第1輪就強碰的巴黎聖日耳曼（法國）、兵工廠（英格蘭）戰事激烈。而主力門將特史泰根（Marc-Andre ter Stegen）回歸，有望以「完全體」出賽的巴塞隆納，首戰則遇上塞爾提克。

去年賽季皇家馬德里和馬德里競技2支西班牙強權決賽交手，激戰到延長賽仍難分勝負，最後由經驗老到的皇馬點球戰5：3勝出，已是最多冠的皇馬今年將繼續挑戰第12冠，馬競則要拚隊史首冠。

至於上一屆歐冠8強止步的巴塞隆納，首輪有好的開始，門將特史泰根本週投入訓練，有望歸隊以「完全體」迎戰。歐冠2016-17，台灣將由愛爾達足球台、育樂台轉播。

【分組賽第一輪（台灣時間）】

9/14（三）2:45

巴塞爾VS.盧多戈雷茨

拜仁慕尼黑VS.羅斯托夫

巴塞隆納VS.塞爾提克

巴黎聖日耳曼VS.兵工廠（愛爾達足球台轉播）

曼城VS.門興格拉德巴赫

PSV恩荷芬VS.馬德里競技（愛爾達育樂台轉播）

基輔迪納摩VS.拿坡里

本菲卡VS.貝西克塔斯

9/15（四）2:45

熱刺VS.摩納哥（愛爾達育樂台轉播）

布魯日VS.萊斯特城

華沙萊吉亞VS.多特蒙德

波圖VS.哥本哈根

皇家馬德里VS.里斯本運動（愛爾達足球台轉播）

尤文圖斯VS.塞維利亞

里昂VS.札格瑞布迪納摩

勒沃庫森VS.莫斯科中央陸軍