日職》大谷翔平飆164公里火球 再度刷新日本紀錄（影音）
2016/09/13 17:57
.
〔記者石毓琪／綜合報導〕日本火腿「二刀流」大谷翔平今天先發出戰歐力士，第3局面對糸井嘉男投出日職新紀錄164公里，但仍被敲出安打失2分。
近2個月多以指定打擊出賽的大谷翔平，上週 （7日）對羅德終於返回投手丘，但僅先發2局失1分無關勝敗。今對歐力士首名打者糸井嘉男送出第1K揭開序幕，第2局更連送3K，並不時飆出160公里以上火球，不過第3局遭逢危機，在小島脩平敲出二壘打後，接著又投出保送和暴投被攻佔二三壘，第2次和糸井嘉男交手，雖飆出164公里打破日職新紀錄的速球，卻被掃出帶有2分打點的一壘安打。
今年6月5日，大谷翔平才在交流戰對巨人投出163公里速球，打破自己2014年的162公里紀錄，今天則繼續突破，以164公里寫下新頁。
大谷翔平飆出日職164公里新紀錄。（取自太平洋聯盟TV）
相關新聞
- 日職》「超變革」加速 阪神鎖定陽岱鋼
- 日職》巨人連兩年無緣爭冠 日媒再爆找陽岱鋼當救星
- 日職》驚爆內幕 火腿刻意隱瞞陽岱鋼傷勢
- 日職》帶傷硬打疑雲 陽岱鋼繳3成25、2次猛打賞
- 日職》奪冠後開啟練兵模式？ 廣島8分慘輸巨人
推薦新聞
-
中職》李宗賢傷後首度練打 預定下週復出2016/09/13 18:36
-
日職》大谷翔平飆164公里火球 再度刷新日本紀錄（影音）2016/09/13 17:57
-
胡金龍誇口2020進軍奧運 但他要打的是高爾夫...2016/09/13 16:56
-
SBL》「喜樂弟」包提傑2年約情定富邦勇士 目標直指總冠軍2016/09/13 16:05
-
MLB》蛋蛋的哀傷！勇士狀元超扯傷退（影音）2016/09/13 13:52