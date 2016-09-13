日職》大谷翔平飆164公里火球 再度刷新日本紀錄（影音）

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〔記者石毓琪／綜合報導〕日本火腿「二刀流」大谷翔平今天先發出戰歐力士，第3局面對糸井嘉男投出日職新紀錄164公里，但仍被敲出安打失2分。

近2個月多以指定打擊出賽的大谷翔平，上週 （7日）對羅德終於返回投手丘，但僅先發2局失1分無關勝敗。今對歐力士首名打者糸井嘉男送出第1K揭開序幕，第2局更連送3K，並不時飆出160公里以上火球，不過第3局遭逢危機，在小島脩平敲出二壘打後，接著又投出保送和暴投被攻佔二三壘，第2次和糸井嘉男交手，雖飆出164公里打破日職新紀錄的速球，卻被掃出帶有2分打點的一壘安打。

今年6月5日，大谷翔平才在交流戰對巨人投出163公里速球，打破自己2014年的162公里紀錄，今天則繼續突破，以164公里寫下新頁。

大谷翔平飆出日職164公里新紀錄。（取自太平洋聯盟TV）