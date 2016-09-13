中職 Live》滿貫砲「一球擊命」 林威助率兄弟再超前

2016/09/13 20:31

 

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兄弟

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第五局

5下

一出局後陳子豪敲出安打上壘，義大洋投力猛控球不穩連續保送了林智勝、彭政閔，遭老將林威助「一球擊命」轟出滿貫砲，中信兄弟再度以8：5逆轉。

5上

兄弟洋投耐森控球不穩，對方克偉投出保送，于孟雄敲二壘安打攻下第3分，接著耐森發生暴投，義大攻佔三壘，但胡金龍敲滾地球讓于孟雄在本壘前被封殺，張建銘選到保送形成一二壘有人，林哲瑄游擊滾地球跑出內野安打，義大攻佔滿壘，林益全滿壘敲安送回2分打點，率義大5：4逆轉。

第四局

4下

義大守備失誤讓周思齊站上一壘，林智勝補上安打形成一三壘有人，彭政閔用高飛犧牲打送回第2分追平義大犀牛。

中信兄弟攻勢未完，林威助敲二壘安打攻佔二三壘，王勝偉再敲安打送回2分，兄弟取得4：2逆轉。

4上

高國輝敲出陽春砲，本季第27轟到手，距離生涯百轟只差最後2支。

第二局

中信兄弟明星老將「恰恰」彭政閔敲出陽春砲，率隊追平比數。這也是彭政閔本季第7轟，相隔1個月再度敲出全壘打。

第一局

五連勝的義大犀牛今天來到新竹球場挑戰中信兄弟，老將張建銘首打席就敲出中外野方向陽春全壘打，幫助義大犀牛先馳得點。

賽前報導

中信兄弟今在新竹球場迎戰義大犀牛，此戰的焦點為「大師兄」林智勝，目前29發全壘打的林智勝若今天開轟，將成為中信兄弟繼蔣智賢後第2位30轟的球員，兄弟可望成為中職史上第一支單季2位30全壘打球員的球隊。

先發打序

義大

棒次

兄弟

胡金龍

1

張正偉

張建銘

2

陳子豪

林哲瑄

3

周思齊

林益全

4

林智勝

高國輝

5

彭政閔

林威廷

6

林威助

陳凱倫

7

王勝偉

方克偉

8

鄭達鴻

于孟雄

9

潘萣翔

力猛

先發投手

耐森

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