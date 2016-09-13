中職 Live》滿貫砲「一球擊命」 林威助率兄弟再超前
2016/09/13 20:31
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
R
|
H
|
E
|義大
|
1
|
0
|
0
|
1
|
|
|
|
|
|
2
|
6
|
0
|兄弟
|
0
|
1
|
0
|
3
|
|
|
|
|
|
4
|
6
|
1
第五局
5下
一出局後陳子豪敲出安打上壘，義大洋投力猛控球不穩連續保送了林智勝、彭政閔，遭老將林威助「一球擊命」轟出滿貫砲，中信兄弟再度以8：5逆轉。
5上
兄弟洋投耐森控球不穩，對方克偉投出保送，于孟雄敲二壘安打攻下第3分，接著耐森發生暴投，義大攻佔三壘，但胡金龍敲滾地球讓于孟雄在本壘前被封殺，張建銘選到保送形成一二壘有人，林哲瑄游擊滾地球跑出內野安打，義大攻佔滿壘，林益全滿壘敲安送回2分打點，率義大5：4逆轉。
第四局
4下
義大守備失誤讓周思齊站上一壘，林智勝補上安打形成一三壘有人，彭政閔用高飛犧牲打送回第2分追平義大犀牛。
中信兄弟攻勢未完，林威助敲二壘安打攻佔二三壘，王勝偉再敲安打送回2分，兄弟取得4：2逆轉。
4上
高國輝敲出陽春砲，本季第27轟到手，距離生涯百轟只差最後2支。
第二局
中信兄弟明星老將「恰恰」彭政閔敲出陽春砲，率隊追平比數。這也是彭政閔本季第7轟，相隔1個月再度敲出全壘打。
第一局
五連勝的義大犀牛今天來到新竹球場挑戰中信兄弟，老將張建銘首打席就敲出中外野方向陽春全壘打，幫助義大犀牛先馳得點。
賽前報導
中信兄弟今在新竹球場迎戰義大犀牛，此戰的焦點為「大師兄」林智勝，目前29發全壘打的林智勝若今天開轟，將成為中信兄弟繼蔣智賢後第2位30轟的球員，兄弟可望成為中職史上第一支單季2位30全壘打球員的球隊。
先發打序
|
義大
|
棒次
|
兄弟
|
胡金龍
|
1
|
張正偉
|
張建銘
|
2
|
陳子豪
|
林哲瑄
|
3
|
周思齊
|
林益全
|
4
|
林智勝
|
高國輝
|
5
|
彭政閔
|
林威廷
|
6
|
林威助
|
陳凱倫
|
7
|
王勝偉
|
方克偉
|
8
|
鄭達鴻
|
于孟雄
|
9
|
潘萣翔
|
力猛
|
先發投手
|
耐森
相關新聞
推薦新聞
-
NBA》歐尼爾跳舞？ 網友：節奏感十足2016/09/13 19:51
-
田協不通過蔡辰威請辭 秘書長王景成：蔡走我就走2016/09/13 18:58
-
打斷手骨顛倒勇 薛思漢備戰沙運2016/09/13 18:38
-
日職》大谷翔平飆164公里火球 再度刷新日本紀錄（影音）2016/09/13 17:57
-
胡金龍誇口2020進軍奧運 但他要打的是高爾夫...2016/09/13 16:56