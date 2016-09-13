中職》李宗賢傷後首度練打 預定下週復出

義大三壘手李宗賢。（記者朱沛雄攝）

〔記者吳清正／新竹報導〕義大犀牛新人「小花賢」李宗賢上週在台南球場滑倒受傷，今天首度輕鬆練打，預定下週復出。

李宗賢上週表現優異，週四起3場比賽13打數擊出8支安打、8分打點，週六更以單場3安打、5打點的表現，獲選為單場MVP，不料賽後在球員休息室的浴室裡滑倒，造成右腳踝外側割傷，送醫縫了3針。

李宗賢表示，剛滑倒時以為不嚴重，沖澡時發現血流不止才知道事情大條了，前兩天走路右腳不敢使力，怕傷口裂開，今天已經可以正常走路，也不會痛，所以先在場邊做打網的練習，維持打擊的手感。

李宗賢在浴室滑倒成為隊友開玩笑的話題，林晨樺虧他說，在球場上滑壘滑不夠，到了浴室也要滑，以後滑壘要看場合，不要再到處亂滑了。

義大總教練葉君璋表示，雖然醫生表示李宗賢需休息兩週，不過，運動員的復元速度比較快，應該10天就夠了，李宗賢今天的狀況也很不錯，可望下週歸隊。