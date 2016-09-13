NBA》歐尼爾跳舞？ 網友：節奏感十足
2016/09/13 19:51
〔體育中心／綜合報導〕日前剛入選名人堂的俠客歐尼爾，昨天在他的Instagram新增了一段影片，影片中他聽著名歌手肯伊魏斯特（Kayne West）的《Fade》，慢慢舞動著身體，節奏感十足，這段影片也引起大量球迷迴響。
「或許俠客會出現在魏斯特下一支MV當中。」有球迷這樣表示，另外也有人說，「今年如果沒有訂閱歐尼爾才是最大的錯誤。」
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