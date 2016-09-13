田協不通過蔡辰威請辭 秘書長王景成：蔡走我就走

〔記者廖聿偉／台北報導〕田徑協會理事長蔡辰威日前因里約奧運後遭批判成績不佳，且外界將近期紛擾矛頭皆指向各協會，因此決定辭去理事長一職。辭呈於上周六送達田徑協會，今天下午5時，田協緊急召開理事會，包括體育署長何卓飛、副理事長蔡特龍皆出席會議，並表達全力慰留之意。

田協副秘書長王景成當場哽咽、眼眶泛紅，他強調，「蔡理事長對田徑協會鞠躬盡瘁、貢獻良多，他不僅是成功的經營者，對社會公益極肯付出，為體壇難得一見的領導者，若蔡理事長離職，我絕對跟他同進退。」

田協秘書長王景成表示，若蔡理事長走，我就跟他同進退。（記者廖聿偉攝）

教育部體育署署長何卓飛親臨會場向每一位理事致意，署長對於蔡理事長長期的貢獻及田徑協會的努力深表感謝，可惜部分民眾的批評言論對有這麼大貢獻的蔡理事長實在是不公平，最後何署長哽咽請求全體理事全力慰留蔡理事長。

中華奧會林鴻道主席肯定這次台灣隊的表現，達標選手數最多，列全世界50名，四分之一強也是進步，但是社會氛圍奇異，汙名化的批鬥，使長期在貢獻體育的蔡理事長心灰意冷，改革是需要的，希望專業提供意見而非毀滅性的批判。呼籲全體理事務必慰留理事長，全體田徑要繼續打拼。

會議決議，全體不通過理事長的請辭。今日田徑協會將由田徑大老一同轉達理事會的決議，務必請蔡理事長繼續領導我國田徑。

蔡辰威向田協遞辭呈。（記者廖聿偉攝）