中職》陳明軒週四一軍初先發 希望颱風不要來攪局

〔記者吳清正／台北報導〕義大犀牛新人投手陳明軒預定週四首度一軍先發，在新莊球場出戰中信兄弟，陳明軒希望颱風不要來攪局，讓他可以順利登板。

陳明軒今天進行先發前的最後一次牛棚練投，他表示，狀況還不錯，放球點很穩定，捕手也說他的球很會跑，讓他對初先發更有信心。

陳明軒8月31日在一軍初登板，對Lamigo桃猿的第8局一上場就被擊出二壘打，再投出四壞球，被朱育賢轟出3分全壘打，再投出觸身球，沒有解決任何打者就失3分退場，留下防禦率無限大的難堪紀錄。

陳明軒表示，第一次在一軍出賽時並不會緊張，反而是太過亢奮，也因此投球不夠謹慎，等到出了狀況要調整心情已經來不及，因此週四要以穩定的心情上場，希望能投長局數，減輕牛棚的負擔，但前提是颱風不要來攪局。

陳明軒週四先發，但颱風可能來攪局。（資料照）