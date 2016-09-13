中職》鋒哥引退不感傷 林智勝：從他身上學到打棒球

林智勝、陳金鋒情同兄弟。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／新竹報導〕Lamigo桃猿陳金鋒將於9月18日舉辦引退儀式，和他情同兄弟的中信兄弟林智勝表示，雖然屆時不能在場，但是能夠和鋒哥同隊10年已經很幸福，也祝福鋒哥退休後的人生一樣精采。

林智勝表示，對於鋒哥引退，並沒有感傷的心情，畢竟每一個球員都有退休的一天，這是個必經的過程，退休後的人生還很長，希望以後有機會和鋒哥一起去釣魚、打高爾夫。

林智勝表示，鋒哥的成就無人能及，他應該沒有遺憾了，而自己能和鋒哥同隊10年，很光榮也很幸福，從鋒哥身上學到很多，最重要的就是「打棒球」，雖然從小打球，鋒哥讓他對「打棒球」有了全新的體認。

中信彭政閔表示，陳金鋒應該是在國際賽打出最多全壘打的台灣球員，印像最深刻的是2004年奧運和2007年奧運最終資格賽，分別從日本隊上原浩治和達比修有手中擊出超前比數的全壘打，可惜最後都沒有能夠守住領先。

陳金鋒的這兩支全壘打，彭政閔當時都在壘上，彭政閔表示，每次國際賽陳金鋒都是隊友最有信心的打者，因此在他前面的人都會想盡辦法上壘，因為陳金鋒會一棒把他們送回本壘。

曾一起和陳金鋒征戰過不少國際賽的彭政閔交情也很好。（資料照，記者徐正揚攝）