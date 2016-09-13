日職》陽岱鋼2上壘 火腿勝歐力士

〔記者石毓琪／綜合報導〕力保洋聯首位的日本火腿，今於札幌巨蛋交手來訪的歐力士，由「二刀流」大谷翔平先發，7下中島卓也敲出致勝的二壘打，4：2取得本週首勝，領先暫居第2的軟銀1場勝差。

大谷翔平前2局投得虎虎生風，送出4K讓歐力士6上6下，卻在第3局暴投被攻占二三壘，投出破紀錄的164公里火球被糸井嘉男敲回2分打點處於落後，火腿在4下近藤健介、中田翔連續安打追平，總計大谷5局87球飆出9K，被敲4安和1保送失2分（責失）。

上半場2：2打平的2隊，勝負在7下分出，續投的歐力士先發西勇輝，2出局二壘有人時敬遠西川遙輝，下一棒的中島卓也抓準變化球形成右外野二壘打，2分打點助火腿再度超前，歐力士最後2局難突破火腿牛棚，終場2：4吞敗。

此役，台灣好手陽岱鋼續以第6棒中外野手先發，他在4下和8下分別以觸身球、四壞球保送上壘，但沒有安打表現，2支0、打擊率2成97作收。由於軟銀、樂天戰因天候不佳未能開打，贏球的火腿暫以1場勝差領先。