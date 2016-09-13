提議選手投票選總教練 棒協：胡金龍愛開玩笑

胡金龍。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕針對明年經典賽總教練遲未產生，職棒球員工會理事長胡金龍昨天提出「由選手投票產生也不錯」的建議，中華棒協秘書長林宗成的反應是「胡金龍愛開玩笑」。

中職秘書長朱康震指出，胡金龍是工會理事長，任何公開發言都代表工會甚至所有球員的意見，「總教練由球員投票產生」是很特別的想法，理事長與工會代表不妨詢問各隊教練，是否同意透過這種方式被球員評選。

朱康震表示，如果其他國家的經典賽總教練是由球員投票產生，台灣當然可以參考甚至比照，「如果不是，就好像上戰場準備打仗了，由阿兵哥投票決定誰當總司令，適不適合、恰不恰當，大家自行判斷。」他說。

由於中職堅持由今年總冠軍隊總教練出任經典賽國家隊總教練，林宗成表示，棒協預計下週一或週二再與體發會、體育署碰面，討論如何落實三方會議合作機制，對於胡金龍的提議，他只笑說：「胡金龍個性幽默，愛開玩笑」。