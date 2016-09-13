亞洲挑戰盃》三分命中率1成都不到 台灣男籃連勝遭約旦中斷
2016/09/13 21:19
3連勝的台灣隊遇到約旦卻踢到鐵板，明要和中國爭取第2，圖為蔣淯安。（取自FIBA）
〔記者林岳甫／綜合報導〕在亞洲挑戰盃打出極佳氣勢的台灣男籃，靠著3連勝已確定晉級8強，但今面對實力不俗的約旦，全場三分火力盡失，只能以83：109落敗，明與中國之戰，就算贏球也只能爭第2。
台灣隊開賽進攻完全當機，約旦順勢打出一波17：2開局，隨後靠著蔣淯安與戴維斯展開追分，首節打完以19：24落後。次節，台灣雖試圖不讓比分差距擴大，投籃命中率也高達70％，但整個上半場三分球命中率僅5.9%，17次出手僅周伯臣有進球，加上失誤老毛病仍在，共有12次失誤，半場打完以38：49落後。
找不到準頭的台灣隊，只能靠著零星的得分撐場，第3節比分持續被拉開，末節也無法有效再追近比分，只能宣告3連勝終結。全場三分徹底熄火，僅32投3中，籃板也僅35個，慘輸約旦的52個，他們還有20個進攻籃板，讓台灣徹底潰敗。
戴維斯上場33分41秒，投籃命中率高達62.5％，繳出24分與9籃板，劉錚則有20分、6籃板與3助攻，蔣淯安全場二分球投籃命中率百分之百，可惜三分仍是3投皆墨，攻下17分。
戴維斯繳出24分與9籃板。（取自FIBA）
贏球的約旦，大有機會以分組第1前進8強之林，他們擁有老將阿巴斯（Zaid Abbass）坐鎮，加上暫居本屆得分王的歸化球員塔克，這位搖擺人今年28歲，身高190公分，生涯大多在NBDL打球，在2014-15賽季每場平均高達34.6分與10.1籃板，是名攻擊力驚人的好手，此役36分、9籃板，阿巴斯也有31分、12籃板。
不過，今日亞洲盃也小小爆冷門，3連勝的中國碰上1勝2敗的印度，以64：70落敗，明（14日）下午3點半台灣將碰上中國，贏球的球隊就能以分組第2晉級8強。
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