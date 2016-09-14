MLB》慢球王道？韓德瑞克斯有望角逐賽揚

韓德瑞克斯8局無安打好投，敗在黑佐貝克這一棒。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊5號先發韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）本季表現常令人跌破眼鏡，球速經常不到90哩（約145公里），但是卻能宰制聯盟，防禦率低到只有2.03，是現階段的防禦率王。

黑佐貝克9局下這支全壘打，也是紅雀整場唯一1支安打。（資料照，法新社）

昨天，韓德瑞克斯力抗紅雀，前面8局僅投出2次保送，沒有被擊出任何安打，眼看有機會演出無安打比賽，但在9局下半面對第1名打者黑佐貝克（Jeremy Hazelbaker）就被擊出陽春砲，這支全壘打也將他打退場，不過接替他的查普曼（Aroldis Chapman）順利守成，讓他順利收下本季的第15勝。

薛澤今年想再拿賽揚獎，得先過韓德瑞克斯這一關。（資料照，今日美國）

「太令人驚艷了。」教頭梅登賽後表示，「但沒投出無安打比賽我感到十分惋惜。」這場比賽結束後，韓德瑞克斯現階段防禦率2.03穩居王座，WHIP（每局被上壘率）0.96僅次於國民隊薛澤（Max Scherzer），外媒認為他以這樣的狀態持續下去，非常有機會在生涯第三年就拿下首座賽揚獎。