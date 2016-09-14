NBA》毒癮難戒 雷霆前鋒生涯恐告終

麥格瑞因吸食毒品遭禁賽。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆前鋒麥格瑞（Mitch McGary）因今年7月違反聯盟禁毒條例，經裁定後禁賽5場，根據最新消息，聯盟鑒於情節嚴重，決定加重處分再加賽10場，懲罰將於下季開始執行。

聯盟未透露細節，但據悉麥格瑞曾吸食大麻，導致在藥物測試時呈現陽性反應，雷霆球團隨即執行停薪。24歲的麥格瑞前科累累，事實上，麥格瑞投入選秀的原因是為了逃避NCAA的一年禁賽令，如今再次因自我管理能力不足，可能會被雷霆裁掉。

麥格瑞在2014年參加NBA選秀，在首輪第21位被雷霆相中，效力2年期間，例行賽僅上場20場，場均1.3分、0.9籃板。

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