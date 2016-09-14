網球》莎拉波娃提禁藥上訴 10月初拍板定案
2016/09/14 07:38
莎拉波娃被禁賽2年。（路透社）
〔體育中心／綜合報導〕生涯5度大滿貫的俄羅斯女將莎拉波娃（Maria Sharapova）因今年3月爆出藥檢未過，遭國際網總（ITF）懲處兩年禁賽，莎娃日前已提出上訴，根據體育仲裁法庭（CAS）聲明表示，裁定結果將於10月首周公布。
今年3月8日，沙拉波娃於洛杉磯無預警召開記者會，坦承自己在1月澳網期間米屈肼（Meldonium）藥檢呈陽性反應，並解釋自2006年起就開始服用心臟病處方藥，先前不知違反規定。
值得一提的是，世界反運動禁藥機構（WADA）曾於去年9月宣布，自今年1月1日起，米屈肼列為禁藥，至今已有超過120位運動員藥檢呈陽性，而這些選手都聲稱，早在去年就已停用藥物。
WADA表示，目前尚缺乏人體排除該藥物所需時間的相關科學資訊，出於這個原因，在今年1月1日前服用Meldonium的運動員，其藥物可能仍會殘留在體內。在這種情況下，WADA認為部分運動員可能沒有任何過錯。
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