歐冠》42秒就破網 巴黎仍與兵工廠踢平

卡瓦尼開賽42秒即頭錘破網。（路透社）

〔記者林柏辰／綜合報導〕開賽42秒巴黎聖日耳曼（法國）就靠著卡瓦尼（Edinson Cavani）破網領先，但他之後卻錯失多次再添分數的好機會，下半場遭兵工廠（英格蘭）追平，兩隊終場1：1握手言和。

2016-17年歐洲冠軍聯賽小組賽，巴黎聖日耳曼與兵工廠首輪強碰，開賽也立刻掀起高潮。卡瓦尼在右邊門前接獲隊友歐雷爾（Serge Aurier）高吊傳球，順勢頭錘入網，巴黎取得1分領先。

第77分鐘兵工廠展開反擊，伊握彼（Alex Iwobi）接獲隊友禁區外妙傳，起腳射門卻遭門將擋下，球穿越人群正好滾到桑契斯（Alexis Sánchez）旁，他右腳起射，剛起身的門將無法再此檔下，球從左邊角落入網，也踢破了巴黎聖日耳曼幾乎整場的領先。

桑契斯下半場踢進追平分。（路透社）

下半場傷停時間，瓦拉第（Marco Verratti）與吉羅（Olivier Giroud）各吃下第2張黃牌退場，終場兩隊1：1平手，各拿下1分積分。