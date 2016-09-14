NBA》勇迷慶祝冠軍戰聽牌 特製車牌今成笑柄

柯瑞與詹姆斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕上季例行賽拿下73勝的勇士氣勢如虹，各界看好蟬聯冠軍，但卻遭騎士完成驚天逆轉，跌破眾人眼鏡，近日有名球迷在瀏覽加州監理站網站時發現一張販售中的車牌，被網友譏為「拐氣」遭逆轉的元凶。

這位名叫Conrad Kaczmarek的網友在推特上分享圖片，上頭有張兜售中的加州車牌，車牌的字母與數字組成為「3 1LEAD」，意為勇士當時在冠軍賽握有的3：1領先。



網友分享加州兜售中的有趣車牌。（取自網路）

有趣的是，分享圖片的Kaczmarek原來是名騎士球迷，他隨即又附上一張2016年NBA總冠軍的車牌框，表示他要把「3 1LEAD」的車牌碼買下放在裡頭，「放在裡面一定很棒！完全說明了聽牌遭逆轉啊」

網友分享有趣車牌。（取自網路）

推特網友反應不一，勇士球迷認為Kaczmarek「太囂張！明年騎士也不一定能連霸」，亦有人為Kaczmarek緩頰，強調「若不是勇士球迷提前慶祝，把自己運氣敗光，又怎麼會有今天這樁事情？」。

美國對於車牌的規定較為寬鬆，車牌框及車牌碼的規定各州不一，根據加州的法律規定，美國公民可在規範內的長度內自由選擇英文及數字組合。