NBA》甜瓜愛心不落人後 為波國建第七座籃球場（影音）
2016/09/14 09:36
〔體育中心／綜合報導〕日前「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）老婆拉拉（Lala Vasquez）在自己的推特上發布了一個消息，「安東尼建立了波多黎各的第七座籃球場，這裡的孩子們都非常的開心！」
安東尼近幾年來致力於波多黎各的慈善活動，據了解是因為已故父親為波多黎各人，另外連老婆都是波國後裔。
他除了在當地建籃球場推廣籃球之外，還在去年買下波多黎各足球隊，這支隊伍也在今年參加北美足球聯賽，成為該聯賽的第13支球隊。
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