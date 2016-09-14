日職》不只棒打大谷最速火球 35歲的他還跑出51盜

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿「二刀流」大谷翔平昨天飆出164公里，打破自己在2014年締造的日職紀錄，依然被35歲的糸井嘉男擊成安打，送回2名跑者，讓不少網友直誇太強。

第3局，歐力士攻占二三壘，糸井面對大谷首球164公里內角火球，一棒拉出安打，幫助歐力士率先攻下2分。

糸井嘉男賽後直呼，打到手都麻掉了，雖然大谷平常球速就很快，但那顆特別的快，糸井還以最快時速300公里的新幹線列車「希望號（のぞみ）」形容。

不少日本網友讚嘆大谷的球速，但認為35歲的糸井更厲害。今年球季，糸井不僅打擊率超過3成，更跑出51次盜壘成功，兩聯盟之冠。