歐冠》「三叉戟」狂進6球 巴塞隆納血洗塞爾提克

內馬爾（左）、梅西（中）與蘇阿雷茲合進6球。（美聯社）

〔記者林柏辰／綜合報導〕上一屆歐冠8強止步的巴塞隆納，小組賽首戰對上塞爾提克便火力全開，引以為傲的「MSN」三叉戟共踢進6球6助攻，巴塞隆納終場7：0血洗對手，搶下本季歐冠小組賽第1勝。

主力門將特史泰根（Marc-Andre ter Stegen）回歸，以「完全體」出賽的巴塞隆納展現過人實力，開賽3分鐘梅西（Lionel Messi）接獲內馬爾（Neymar）傳球，單刀直入起腳破網。他27分鐘、60分鐘接連破網，上演歐冠第6次帽子戲碼，也讓他超越C羅寫下歐冠記錄。

梅西演出個人歐冠第6次帽子戲法。（美聯社）

巴塞隆納全場攻勢不斷、梅西帽子戲法外加1助攻，蘇阿雷茲（Luis Suárez）2進球1助攻，內馬爾雖「只」進1球，但傳出4次助攻，塞爾提克毫無反抗能力，終場7分差慘敗。